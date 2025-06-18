الاحتفال بعيد تأسيس إيبارشية هولندا بحضور عمدة المدينة | صور

احتفلت إيبارشية هولندا، بعيد تأسيسها الثاني عشر وسيامة أسقفها نيافة الأنبا أرساني.

حضر الاحتفالية إلى جانب نيافته مجمع كهنة الإيبارشية وأعداد كبيرة من شعبها من مختلف كنائسها، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء والقديسة ڤيرينا بمدينة بوسوم.

بدأ الاحتفال بالقداس الالهي، وعقب انتهائه ألقيت عدة كلمات عن عمل الله في الإيبارشية، ورتلت فرق الكورال من مختلف كنائس الايبارشية تسابيح وترانيم تراثية وألحان وصاحبتها الأوركسترا الموسيقية بقيادة لوريس ماهر.

حضر الاحتفالية وقدم التهنئة عمدة المدينة السيد Han ter Heegde.