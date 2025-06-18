جامعة عين شمس تبحث إنشاء مركز الفرانكفونية

ترأست الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإجتماع الاول لمناقشة مشروعة إنشاء مركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس Centre ) Universitaire de la francophonie ) ، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.



أشارت الدكتورة غادة فاروق إلي أهمية انشاء مركز جامعي للفرنكوفونية بجامعة عين شمس، بهدف دعم التعاون الأكاديمي والتنموي بجامعة عين شمس لتعزيز الجانب العلمي والتبادل الثقافي مع الدول المتحدثة بالفرنسية بما يدعم فرص التعاون الدولي والتصنيف وتطوير التعليم وتعزيز ثقافة التنوع ، وذلك من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلاب الناطقين بالفرنسية.

سوق العمل العالمي

كما يهدف المركز إلى تشجيع الطلبة والأساتذة وتيسير إدماجهم في سوق العمل العالمي، بالاضافة لدعم التعاون المشترك والربط بين المراكز الجامعية والمؤسسات الثقافية داخل وخارج المنطقة ، وايضا دعم التنمية من خلال إنشاء مشاريع مشتركة للبحث والتعليم والإبتكار بالفرانكوفونية.

تناولت ورشة العمل تحديد مجموعات عمل لتشمل لجنة قواعد البيانات ولجنة التسويق فضلا عن لجنة التطوير الاستراتيجي ولجنة نادي الباحثين والطلاب أصدقاء المركز وقد قامت مجموعات العمل باستعراض المهام المقترحة والخطة التنفيذية للتفعيل واقتراح هيكل العمل بالمركز لدعم وتفعيل دور المركز .

وعلى هامش الاجتماع اقيمت ورشة عمل لمناقشة إمكانية عمل دورات ومسابقات وندوات لتعزيز الحوار الثقافي واللغوي بين مصر وفرنسا والدول الناطقة بالفرنسية .