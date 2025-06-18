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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة عرابي: أرفض معاقبة تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الأهلي من أهم الفريق في الوقت الحالي خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.


وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" محمود تريزيجيه من أبناء النادي الأهلي المخلصين ويستطيع أن يصنع الفارق وهو لاعب دولي كبير ورغم ما حدث في ركلة الجزاء أمام فريق إنتر ميامي فأنا أرفض معاقبة اللاعب لأنه أمر وارد في كرة القدم ".

وأضاف عرابي:" من وجهة نظري أن تريزيجيه أفضل للأهلي في الجهة اليسرى من بن شرقي والأهلي أهدر العديد من الفرص في الشوط الأول أمام ميامي".


وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس فريق الأهلي كان الأحق بجائزة رجل مباراة إنتر ميامي.

تريزيجية أخبار الرياضة أخبار الأهلي إنتر ميامى كأس العالم للأندية

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