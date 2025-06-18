بحوث الصحراء يواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي لمزارعي سيناء

واصل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقديم الخدمات الإرشادية والدعم الفني للمزارعين والمستفيدين والتجمعات الزراعية في محافظة جنوب سيناء.

وذلك في إطار مبادرة "اسأل واستشير قبل ماتدفع كتير"، وجهود دعم التجمعات الزراعية في سيناء.

وأكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الأنشطة الميدانية وتوفير جميع أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في مناطق التنمية الزراعية بسيناء.



وتفقد مسئولو المبادرة، عدد من التجمعات الزراعية في جنوب سيناء، حيث شملت مناطق سهل القاع، وأسلا، وعريق، لتقديم الإرشاد الفني، والاطلاع على أهم الزراعات القائمة، ومتابعة حالتها ميدانيًا، وذلك بحضور مهندسو مديرية الزراعة بالمحافظة.

ومن جهته أشار المهندس عابدين علي، مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، إلى أن المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، تقوم بالإسراع في صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين داخل التجمعات الزراعية، حيث يتم التنسيق المشترك بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومحافظة جنوب سيناء، لحصر المستحقين تمهيدًا لصرف المعاملات السمادية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تكامل جهود كافة قطاعات الوزارة، وتكاتفها من أجل خدمة المزارعين والمستفيدين من مشروعات التنمية الزراعية بسيناء.



والتقى مسئولو المبادرة ومديرية الزراعة، وعدد من المزارعين والمنتفعين، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات، يأتي على رأسها: التراكيب المحصولية المناسبة، واختيار الأصناف الملائمة للزراعة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الزراعية لمحاصيل البساتين، مع التركيز على أهمية زراعة النخيل داخل هذه التجمعات، وتجهيز الأراضي، والوقاية من الأمراض والآفات. كما تم تقديم الإرشادات المتعلقة باختيار الشتلات والفسائل وطرق نقلها والحفاظ عليها.