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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بالبحيرة.. صور

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم ، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، أمام عزبة 70 بنطاق ذات المركز، ما نتج عنه إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد 6 سيارات لنقل المصابين إلى المستشفى.


 

وأسفر الحادث عن إصابة حسام إسماعيل صبحي، 39 عاما، مقيم مركز إيتاي البارود، جروح بالوجه والرقبة وسحجات، هيام عبد العاطي الجمال، 39 عاما، مقيمة مركز أبو حمص، اشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح متفرقة، خالد عبد المعطي الشريف، 60 عاما، مقيم الإسكندرية، جروح بالوجه والرقبة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، 
محمد أحمد محمد غلوش، 35 عاما، مقيم مركز إيتاي البارود،  جروح متهتكة باليدين واشتباه كسر بالساق اليمني، عمرو رمضان مسعود محارب،  39 عاما، مقيم الإسكندرية، اشتباه نزيف بالصدر والبطن واشتباه كسر بالساق الأيسر.

البحيرة امن البحيرة مركز إيتاى البارود حادث تصادم

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