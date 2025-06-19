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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحدى السيّاس بعد تطبيق النظام الجديد: المواطن كدا هيكلمنا بذوق واحترام وهيطمن | فيديو

إحدى السياس
إحدى السياس
مريم عزت   -  
عدسة أحمد رمضان

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السياس في محافظة القاهرة.

ومن جانبها، قالت إحدى السياس بمحافظة القاهرة: «الزي الجديد هيطمن المواطن؛ لأننا تابعين للمحافظة، وهيجبرهم يكلمونا بذوق واحترام؛ لأنهم عارفين إننا شغالين رسمي».

زي السياس الجديد

يلزم النظام الجديد السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

والزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح، المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التي كان يحملها السايس قديمًا، منقوش عليها كود يوضح المحافظة والمنطقة التي تعمل بها الشركة (غربية، شمالية، جنوبية، شرقية)، والحي المرخص العمل به.

ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن مسحه عن طريق الموبايل ليُظهر كود المنطقة، والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومي لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع في الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذي تقع به الساحة، وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منظومة السياس محافظة القاهرة

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