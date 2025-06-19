محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التصالح وإزالة التعديات على أراضي الدولة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بشأن متابعة موقف ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتعديات على أراضي وأملاك الدولة، ومعدلات تنفيذ الإزالات ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ من الإزالات، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.

حيث أكّد على التنسيق بين كافة الجهات و سرعة الانتهاء من حالات التعديات التي تم رصدها وإدراجها ضمن الموجة، وتكثيف جهود الوحدات المحلية بالمدن والقرى؛ لمنع التعديات في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن رصد ومنع أي حالات تعدٍ جديدة.