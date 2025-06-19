توجيه مهم من نقابة العلاج الطبيعي لـ طلاب الثانوية العامة

طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، طلاب الثانوية العامة (علمي - علوم) لسنة 2025، ممن يرغب منهم في التقدم بالتسجيل للدراسة بكليات العلاج الطبيعي سواء (خاصة - أهلية - أفرع أجنبية)، ضرورة مراجعة النقابة العامة للعلاج الطبيعي لبيان وتوضيح أمور كثيرة متعلقة بهذا الشأن، حفاظا على مستقبلهم.

وانطلق الأحد 15 يونيو 2025، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، الذي يخوضه هذا العام عدد 813 ألفاً و875 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية المعلنة عن امتحانات الثانوية العامة 2025، فيبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025، بالنظام القديم حوالي 45 ألفاً و522 طالباً، بينما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث 768 ألفًا و353 طالباً.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية، مقسمين كالتالي:

1973 لجنة في المدارس

9 لجان في السجون

6 لجان في المستشفيات

24 لجنة للطلاب المكفوفين

17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

ويشارك من منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025، عدد 120232 ملاحظا على مستوى الجمهورية.