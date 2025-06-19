قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الخميس 19-6-2025
حادث سير مميت لرئيس لجنة امتحانات ثانوية عامة.. والنقابة العامة تتدخل
البترول تواصل استعداداتها لتأمين إمدادات الغاز.. وربط سفينة تغويز جديدة بميناء السخنة
ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين
رئيس الوزراء يتابع تطوير ميناء الصيد برشيد ونبع الحمراء بوادي النطرون
وزير الخارجية يحذر من خطورة انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى
محافظ القاهرة: أعلى قيمة للانتظار بشوارع القاهرة 10 جنيهات في الساعة الأولى
محافظ القاهرة: 10 جنيهات أعلى قيمة لساعة الانتظار بشوارع العاصمة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بـ المنيا.. والمحافظ يهنئ الأوائل
الخارجية الفرنسي: التفاوض هو السبيل الوحيد لوضع حد لبرنامج إيران النووي
كان حلم.. محمد الشناوي يتحدث عن كواليس تصديه لتسديدة ميسي بمباراة إنتر ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيه مهم من نقابة العلاج الطبيعي لـ طلاب الثانوية العامة

طلاب داخل لجان الامتحانات
طلاب داخل لجان الامتحانات
الديب أبوعلي

طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، طلاب الثانوية العامة (علمي - علوم) لسنة 2025، ممن يرغب منهم في التقدم بالتسجيل للدراسة بكليات العلاج الطبيعي سواء (خاصة - أهلية - أفرع أجنبية)، ضرورة مراجعة النقابة العامة للعلاج الطبيعي لبيان وتوضيح أمور كثيرة متعلقة بهذا الشأن، حفاظا على مستقبلهم.

وانطلق الأحد 15 يونيو 2025، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، الذي يخوضه هذا العام عدد 813 ألفاً و875 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية المعلنة عن امتحانات الثانوية العامة 2025، فيبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025، بالنظام القديم حوالي 45 ألفاً و522 طالباً، بينما يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث  768 ألفًا و353 طالباً.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية، مقسمين كالتالي: 

  • 1973 لجنة في المدارس 
  •  9 لجان في السجون 
  • 6 لجان في المستشفيات 
  • 24 لجنة للطلاب المكفوفين
  • 17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

ويشارك من منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025، عدد 120232 ملاحظا على مستوى الجمهورية.

الثانوية العامة النقابة العامة للعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي كليات العلاج الطبيعي امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

الحد الأدنى للأجور

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

بن شرقي

رد فعل أشرف بن شرقي على أنباء عدم قناعة ريبيرو به في الأهلي

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

الفنانة آيتن عامر

أيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

محافظ دمياط ورئيس الشركة القابضة للمياه يبحثان تنفيذ المرحلة الثانية من خط دعم رأس البر بمياه الشرب

محافظ دمياط يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من خط دعم رأس البر بمياه الشرب

تميز جامعه المنصورة

جامعة المنصورة تحصد الأول محليًا في الابتكار والحوكمة بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2025

أعمال تطهير

لضمان كفاءة الخدمة.. تطهير شبكات الصرف بحي شرق وغرب كفر الشيخ

بالصور

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

100 دقيقة مشى تقلل آلام الظهر المزمنة.. دراسة توضح

المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة
المشي 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة

أكثرهم الجوزاء .. الأبراج الأكثر حظًا في يونيو 2025

الابراج
الابراج
الابراج

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

فيديو

السبب الحقيقي وراء وفاة شقيق لطيفة

ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد