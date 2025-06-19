مطلقا سحابة من الرماد بارتفاع 10 كيلومترات.. ثوران بركاني هائل في إندونيسيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات شهدت إندونيسيا، ثورانًا بركانيًا هائلًا في جبل ليووتوبي لاكي-لاكي ، أدى إلى تصاعد سحابة من الرماد بارتفاع تجاوز عشرة كيلومترات، ما أجبر السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء واسعة النطاق وتعليق عدد من الرحلات الجوية.

وثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي البالغ ارتفاعه 1703 أمتار في جزيرة فلوريس السياحية (شرق)، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار بالي بأن الرحلات الملغاة شملت رحلات تابعة لشركتَي "جيت ستار" و"فيرجن أستراليا" إلى مدن في أنحاء أستراليا، كما ألغت شركات "إير إنديا" وإير نيوزيلند" و"تايغر إير" السنغافورية و"جونياو إيرلاينز" الصينية رحلاتها "بسبب البركان"، كما ألغيت العديد من الرحلات الداخلية لشركة "إير إيجا" المتجهة إلى لابوان باجو في فلوريس.