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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل| حظك اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. ضغط عمل أكبر

برج الحمل
برج الحمل
نهى هجرس

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

ونرصد لكم توقعات برج الحمل اليوم 20 يونيو 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

قد يكون يومك سلبيًا، قد تواجه بعض التحديات الصعبة. اللجوء إلى الطقوس الإلهية سيضمن لك النجاح

توقعات برج الحمل مهنيا

قد تواجه ضغط عمل أكبر خلال اليوم، وقد تحتاج أيضًا إلى التعامل مع بعض المواقف الصعبة

توقعات برج الحمل عاطفيا

قد يكون لديك خلاف مع أفراد عائلتك المقربين، عليك التحلي بالصبر للحفاظ على علاقة جيدة

توقعات برج الحمل ماليا

قد لا يكون تدفق الأموال كافيًا، وقد تكون هناك أيضًا بعض النفقات الطبية التي لا يمكن تجنبها

توقعات برج الحمل صحيا

قد تُعاني من مشاكل جلدية، تجنّب تناول الأطعمة الحارة والحلويات

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