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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة في سبيل احتواء التصعيد الخطير في الشرق الأوسط

الحرب الإيرانية الإسرائيلية
الحرب الإيرانية الإسرائيلية
علي مكي

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة في سبيل احتواء التصعيد الخطير في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك تحركات حثيثة من وزارة الخارجية المصرية مع عدد من العواصم العربية والأوروبية في محاولة لمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية شاملة بين إيران والكيان الصهيوني.


وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بتكثيف الاتصالات مع الدول المؤثرة في المشهد، من بينها المملكة العربية السعودية، ودول الاتحاد الأوروبي، للتأكيد على ضرورة وقف التصعيد فورًا، والعودة إلى طاولة المفاوضات.


وأشار إلى أن من أبرز التحركات خلال الساعات الأخيرة كان اتصال الوزير المصري بالمفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وكذلك التواصل مع مسؤولين إيرانيين، بما يعكس حرص القاهرة على منع الانزلاق إلى حرب مفتوحة قد تهدد استقرار المنطقة بالكامل.


وأضاف العزبي أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد على رؤية متوازنة ترفض منطق الحرب كأداة لحل النزاعات، وتؤمن بأن السلام المستدام لا يتحقق إلا من خلال الحوار والاتفاقات الدبلوماسية، خصوصًا فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني.


وحذر من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى خطوات خطيرة مثل غلق مضيق هرمز أو تلغيمه، وهو ما سينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، متسببًا في ارتفاع كبير في أسعار النفط والتضخم على مستوى العالم، مع احتمال تدخل أطراف دولية إضافية في النزاع.


وشدد "العزبي" على أن مصر تلعب دورًا محوريًا في ضبط الإيقاع السياسي في المنطقة، وتسعى بكل السبل إلى حماية الأمن الإقليمي والدولي من أي انفجار محتمل.


 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1721106815174943
إيران إسرائيل الشرق الأوسط

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