محافظ البحر الأحمر: إنتاج محطة اليُسر للمياه هبط للنصف وتعود لكامل إنتاجها خلال شهر

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، أن مدينة الغردقة تتغذى بشكل رئيسي على محطة تحلية مياه اليسر وهذه المحطة انتجاها اليومي يصل لـ80 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن المحطة تأثرت الفترة الاخيرة نتيجة عدم وجود بعض قطع غيار المحطة فالإنتاج هبط إلى النصف تقريبا.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هبوط مستوى انتاج محطة اليسر للمياه كان له تأثير على المحطة، لافتا إلى أن الغردقة تتغذى أيضا على خط قادم من الكريمات ويعطيهم 30 ألف متر مكعب اضافي وأيضا هذا الخط حصل له نوع من أنواع التلف.

محطة اليسر

وتابع: "أزمة محطة اليسر تزامنت مع أزمة خط الكريمات وده عمل السنة اللي فاتت شكل من أشكال الازمات مع السحب الأعلى للصيف وحبينا نتدارك الأمر هذه السنة، وعرضت على رئيس الوزراء والحلول ورفعنا كفاءة محطة اليسر وتعطي الان حوالي 70 متر مكعب وتعطي كفاءتها النهائية خلال شهر".