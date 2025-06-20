إخماد حريق داخل عقار مهجور بالعمرانية دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب في عقار مهجور بمنطقة العمرانية ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق داخل أحد العقارات بدائرة قسم العمرانية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق اندلع داخل عقار مهجور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.