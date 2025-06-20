الأمن يعيد طفلة ضلت الطريق لوالدتها

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفلة لأهليتها.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل بعثورها على طفلة ضلت مسكن أهليتها.

على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفلة (سن 4 سنوات)، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليتها.. وتم التوصل لوالدة الطفلة وأفادت بخروج نجلتها من مسكنهما للهو، ولم تعد مرة آخرى.. وتم تسليم الطفلة لوالدتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات والمواقف الطارئة ذات الطابع الإنسانى.