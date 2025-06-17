بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المطرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول 3شخاص " إثنين منهم مصابان بسحجات متفرقة "، وطرف ثان 3 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة نجلة أحد أفراد الطرف الأول ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "أسلحة بيضاء ، عصى خشبية".. وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه والسلاح الأبيض والعصى الخشبية المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.