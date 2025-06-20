قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تقبض على جاسوس من أوروبا صور أماكن حساسة في البلاد
ما حكم صيام رأس السنة الهجرية الجديدة؟.. الإفتاء تجيب
ربنا يخليكي يا ماما أروى,, ياسر جلال يظهر بكواليس مسلسل للعدالة وجه آخر
إيران تعلن استهداف مراكز عسكرية إسرائيلية وقاعدتي نفاتيم وحاتسريم الجويتين
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز تصل الشرق الأوسط خلال ساعات
إحنا بنقفل المحل عشان نصلي .. كلمة السر في مشاجرة عين شمس | تحقيقات النيابة
جوتيريش أمام مجلس الأمن: المواجهة بين إسرائيل وإيران تشهد تصعيدا سريعا بتكلفة هائلة
بعد الخسارة من إنتر ميامي.. مدرب بورتو : تأخرنا في رد الفعل.. والأهلي مفتاحنا للنجاة
مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية
هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم
إسرائيل تضرب منصات إطلاق صواريخ جنوب غرب إيران
روسيا: إسرائيل تهدد السلم العالمي وتحصل على دعم غربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير أمني.. هاكرز يستغلون لعبة ماينكرافت لنشر فيروسات تجسس

لعبة ماينكرافت
لعبة ماينكرافت
شيماء عبد المنعم

كشف تقرير أمني حديث أن مجرمي الإنترنت باتوا يستغلون شهرة لعبة "ماينكرافت" والمجتمع المهتم بتعديلاتها Mods لنشر برامج ضارة، متنكرة في هيئة أدوات تحسين أو "شيتات" شائعة الاستخدام بين اللاعبين. 

ووفقا لتقرير صادر عن شركة Check Point Research، للأمن السيبراني، فإن هذه الحملة الخبيثة تستهدف سرقة بيانات حساسة، مثل محافظ العملات الرقمية وبيانات تسجيل الدخول.

هاكرز يستغلون شعبية لعبة "ماينكرافت" لنشر برمجيات خبيثة عبر إضافات مزيفة


بدأ باحثو الأمن تتبع الحملة منذ مارس 2025، وتمكنوا من رصد شبكة قراصنة تعرف باسم "Stargazer’s Ghost Network"، والتي تعمل وفق نموذج "التوزيع كخدمة" DaaS. 

وتستخدم هذه الشبكة عدة حسابات على منصة GitHub لنشر روابط خبيثة على نطاق واسع، مستهدفة مستخدمي لعبة ماينكرافت عبر إضافات مزيفة.

كيف يتم الهجوم؟

وفقا للتقرير، يستخدم القراصنة أسلوبا متعدد المراحل لإصابة أجهزة الضحايا بشكل خفي، وتبدأ العملية من خلال أدوات غش شهيرة داخل مجتمع ماينكرافت، مثل Oringo وTaunahi، والتي تكون مصابة ببرمجية خبيثة مكتوبة بلغة Java. 

وتتطلب هذه البرمجية أن يكون تطبيق ماينكرافت مثبتا مسبقا، مما يدل على استهداف اللاعبين النشطين فقط، بعد التحقق من أن الجهاز ليس بيئة وهمية Virtual Machine، يقوم البرنامج الخبيث بتحميل مكونات إضافية مصممة لسرقة معلومات حساسة مثل:

- بيانات الدخول من المتصفحات

- محافظ العملات الرقمية

- حسابات التطبيقات مثل Discord وSteam

- صور من الشاشة ومعلومات النظام

ويتم نقل هذه البيانات المسروقة سرا عبر منصة Discord لتجنب الكشف، وأشار التقرير إلى أن أكثر من 1500 جهاز قد تضرر من هذه الهجمات، والتي يعتقد أن مصدرها روسيا، استنادا إلى تعليقات داخل الملفات ونشاط المناطق الزمنية.

توصيات الحماية للمستخدمين

تستهدف الهجمات الإلكترونية مستخدمي لعبة ماينكرافت من خلال محتوى يبدو شرعيا، ما يؤكد خطورة الاعتماد على إضافات غير موثوقة. 

ويحذر الخبراء من أن الفضول والرغبة في استخدام "شيتات" قد تكون مدخلا لسرقة بيانات حساسة قد يصعب استردادها لاحقا، ولضمان الأمان، ينصح الخبراء بما يلي:

- تحميل التعديلات من مصادر موثوقة فقط

- تجنب استخدام أدوات الغش أو أي برامج غير رسمية

- تحديث نظام التشغيل والبرامج باستمرار

- الحذر من روابط GitHub غير الموثقة

ماينكرافت هاكرز ماينكرافت برامج ضارة سرقة بيانات حساس برمجيات خبيثة برمجية خبيثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

ترشيحاتنا

المندوبة الأميركية في مجلس الأمن دوروثي شيا

المندوبة الأمريكية: إيران تهدد الاستقرار .. وتدعم التصعيد ضد إسرائيل

حيفا

سكان حيفا يهربون من الصواريخ الإيرانية إلى موقف سيارات

أرشيفي

إسرائيل: 12 إصابة على الأقل بعضها خطيرة في الهجمة الإيرانية الأخيرة

بالصور

في بداية الصيف .. 4 أطعمة تزيد الشعور بالحر يجب تقليلها

أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الطريق إلى القمة .. ليس دائما من بوابة الثانوية

هند عصام

هند عصام تكتب: قيامة إسرائيل

المزيد