السخنة تتحول إلى بوابة لوجستية عالمية.. مشروع تطوير شامل للميناء برؤية مستقبلية واعدة

تواصل الدولة، جهودها لاستكمال وتطوير ميناء السخنة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ويُعد المشروع أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير منظومة الموانئ المصرية وربطها بحركة التجارة الدولية.

ويُشكّل ميناء السخنة أحد العناصر الأساسية للممر اللوجستي "السخنة/الدخيلة"، ضمن مشروع محور "السخنة–الإسكندرية" المتكامل، الذي يستهدف ربط البحرين الأحمر والمتوسط بشبكة نقل حديثة متعددة الوسائط.

وتم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال البنية التحتية لأول محطة حاويات "هاتشيسون"، فيما يتواصل العمل في البنية الفوقية التي تشمل ساحة المحطة والمباني الإدارية والأسوار، وهو ما يعكس تقدمًا كبيرًا في التنفيذ.

يمتد الميناء على مساحة إجمالية تبلغ 29 كيلومترًا مربعًا، ويضم في إطار تطويره:

5 أحواض بحرية جديدة

18 كيلومترًا من الأرصفة بعمق 18 مترًا

9.2 مليون متر مربع لساحات التداول

5.2 كيلومتر مربع مناطق لوجستية

شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا

شبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا ترتبط بالقطار الكهربائي السريع

وتعمل الدولة على تحويل الميناء إلى محور إقليمي ومحطة أساسية لتجارة الحاويات والترانزيت، عبر تنفيذ البنية الفوقية وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الجديدة ضمن مخطط شامل يجعله الأكبر على البحر الأحمر، بما يضاهي أحدث الموانئ العالمية.

كما تمضي وزارة النقل في عقد شراكات استراتيجية مع أبرز التحالفات العالمية المتخصصة في تشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، لضمان استقطاب أكبر عدد من السفن وزيادة معدلات الترانزيت، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز موقعه الجغرافي كمحور تجاري عالمي.