ساحر بيدبـ.ـح قطط .. أمن الجيزة يفحص فيديو "بيت الرعب" في إمبابة.. صور

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة تداول منشورات ومقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول "بيت الرعب" في إمبابة بعد زعمها وجود ساحر داخل ذلك المنزل وقيامه بعمل أعمال وسحر وإيذاء الجيران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو داخل منزل مليء بالقمامة والحمام والحيوانات وذكر المتحدث في الفيديو ان ذلك المنزل في شارع البوهي يطلق عليه الأهالي "بيت الرعب" لما يسببه لهم الشخص القاطن به حيث دائم التشاجر مع الجيران والتعدي عليهم بالضرب وسبهم ورشقهم بالحجارة والزجاج.

كما أضاف أنهم علموا أن ذلك الرجل يقوم بعمل أسحار وأعمال ودفنها في جدار المنزل وبمنور العقار كما يقوم بذبح القطط والكلاب والمنزل ملئ بالحمام.

وقال في الفيديو إنهم نجحوا في دخول المنزل وتصوير مقطع الفيديو بعدما خرج ذلك الشخص يتشاجر معهم كالعادة ويرشق الجيران بالزجاج والطوب.

وتفحص مباحث الجيزة مقطع الفيديو لبيان ملابساته وحقيقة ما ورد بالفيديو.