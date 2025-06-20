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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ندوة توعوية عن الطاقة النووية والإشعاعات في مكتبة مصر العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

في إطار حرصها على نشر الثقافة العلمية وتعزيز الوعي المجتمعي، تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الثانية عشر ظهر الأحد المقبل الموافق 22 يونيو 2025، ندوة تثقيفية مهمة بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تحت عنوان: "النووي وتأثير الإشعاعات"، بقاعة الندوات بالدور الثالث بمقر المكتبة في الجيزة.
تأتي الندوة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متسارعة، وما يرافقها من جدل وتساؤلات حول استخدامات الطاقة النووية ومخاطر الإشعاعات، وتسعى الندوة إلى تبسيط المفاهيم العلمية وشرح المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، بما يعزز الوعي العام ويوفر إجابات واضحة على تساؤلات المواطنين.

ويشارك في اللقاء نخبة من المتخصصين من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، من بينهم: د. ماهيتاب المناوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة، أ. رامي عفيفي، كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، أ. محمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.
وسيتناول اللقاء التعريف بأساسيات الطاقة النووية، وأنواع الإشعاعات، ومدى تأثيرها على الإنسان والبيئة، فضلًا عن الإجراءات التي تتخذها الدولة للرقابة والوقاية في هذا المجال، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الحضور في حوار مفتوح ومباشر.
الندوة مفتوحة أمام الجمهور، والدعوة عامة ومجانية، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لصيف 2025. وتؤكد مكتبة مصر العامة في دعوتها أن الوعي العلمي هو الدرع الأول للحماية، وأن من حق الجميع أن يفهم ما يدور من حوله بلغة مبسطة وبأسلوب علمي موثوق.

نشر الثقافة العلمية مكتبة مصر العامة الرئيسية عبد الرؤوف الريدي هيئة الرقابة النووية

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