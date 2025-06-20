قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تقبض على جاسوس من أوروبا صور أماكن حساسة في البلاد
ما حكم صيام رأس السنة الهجرية الجديدة؟.. الإفتاء تجيب
ربنا يخليكي يا ماما أروى,, ياسر جلال يظهر بكواليس مسلسل للعدالة وجه آخر
إيران تعلن استهداف مراكز عسكرية إسرائيلية وقاعدتي نفاتيم وحاتسريم الجويتين
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز تصل الشرق الأوسط خلال ساعات
إحنا بنقفل المحل عشان نصلي .. كلمة السر في مشاجرة عين شمس | تحقيقات النيابة
جوتيريش أمام مجلس الأمن: المواجهة بين إسرائيل وإيران تشهد تصعيدا سريعا بتكلفة هائلة
بعد الخسارة من إنتر ميامي.. مدرب بورتو : تأخرنا في رد الفعل.. والأهلي مفتاحنا للنجاة
مشروع قانون الإيجار القديم .. موعد حصر وتصنيف المناطق العقارية
هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم
إسرائيل تضرب منصات إطلاق صواريخ جنوب غرب إيران
روسيا: إسرائيل تهدد السلم العالمي وتحصل على دعم غربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ماجدة خيرالله تشيد بمسلسل فات الميعاد لـ أسماء ابو اليزيد

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
يمنى عبد الظاهر

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله، بمسلسل “فات الميعاد” لـ أسماء أبواليزيد وأحمد مجدى، لتناوله موضوعات مختلفة عن المشاكل الأسرية.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: "زمان كانوا ينصحون الزوجة (تقصقص) ريش جوزها يعني ترهقه ماديا، حتي لاتدع له فرصه للزواج بغيرها أو حتي يلعب بديله، ويظل يلف في طاحونة كي يوفر طلبات زوجته وأبنائه، في العصر الحالي تكون النصيحه للزوج، بالاستيلاء على كل مليم في حوزة الزوجة سواء كانت تتكسب من عملها أو من ورث أو من مساعدات الأهل، حتي لا يكون لها إرادة أو حق اعتراض على تصرفاته، مهما كانت خاطئة، كثير من الزيجات تمر بأزمات تهدد استمرارها، لأسباب اقتصادية ونتيجة سوء تربية الذكور الذين تعلمهم أمهاتهم فنون السيطرة والعنف، وتكون الزوجة الضحية".

وأضافت: "قضايا متعددة وشائكة عن العلاقات الأسرية يقدمها مسلسل فات الميعاد، للمخرج مسعد هنداوي وتتألق الموهوبة أسماء ابو اليزيد في دور بسمة الزوجة الشابة التي تبذل جهدًا يفوق الاحتمال لحماية حياتها الزوجية من عنف الزوج (أحمد مجدي) وتدخلات الحماة سلوى أحمد علي، في واحد من أهم وأكثر أدوارها تعقيدًا، مقابل حنان الأب المثقف المحترم، محمود البزاوي، الذي يترك لإبنته حق تقرير مصيرها واختيار طريقها في الحياه".

واختتمت: “فات الميعاد، مسلسل عصري جدًا يؤكد على أن الحب وحده لا يكفي لاستمرار الحياة الزوجية، ولكن الثقه والاحترام المتبادل، والاحساس بالأمان وحسن المعاملة بين الطرفين هو الضمان الوحيد، لحياة أسرية ناجحة.. المسلسل من إخراج سعد هنداوي وأشرف على السيناريو محمد فريد”.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، ومن بطولة اسماء ابو اليزيد ، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبوداوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج إبراهيم حمودة.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد

ويعرض المسلسل على منصة Watch It الرقمية، من الجمعة إلى الثلاثاء أسبوعيًا، بالإضافة إلى قناة DMC من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا في الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشرة مساءً بنفس التوقيت.

الناقدة ماجدة خيرالله بمسلسل “فات الميعاد أسماء أبواليزيد وأحمد مجدى مسلسل فات الميعاد مسعد هنداوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب

ترمس الشاي

ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات

ترشيحاتنا

نوال

أنا والصيف | طرح ميني ألبوم الفنانة نوال.. غدا

صبا مبارك

مش هعرف أكمل | صبا مبارك تعتذر عن المشاركة في وتر حساس 2

الفنانة هيدي كرم

هيدي كرم: الجزء الثاني من وتر حساس يحمل مفاجآت | خاص

بالصور

في بداية الصيف .. 4 أطعمة تزيد الشعور بالحر يجب تقليلها

أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

مخالفات مروررة
مخالفات مروررة
مخالفات مروررة

لوك جديد.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الطريق إلى القمة .. ليس دائما من بوابة الثانوية

المزيد