ماجدة خيرالله تشيد بمسلسل فات الميعاد لـ أسماء ابو اليزيد

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله، بمسلسل “فات الميعاد” لـ أسماء أبواليزيد وأحمد مجدى، لتناوله موضوعات مختلفة عن المشاكل الأسرية.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: "زمان كانوا ينصحون الزوجة (تقصقص) ريش جوزها يعني ترهقه ماديا، حتي لاتدع له فرصه للزواج بغيرها أو حتي يلعب بديله، ويظل يلف في طاحونة كي يوفر طلبات زوجته وأبنائه، في العصر الحالي تكون النصيحه للزوج، بالاستيلاء على كل مليم في حوزة الزوجة سواء كانت تتكسب من عملها أو من ورث أو من مساعدات الأهل، حتي لا يكون لها إرادة أو حق اعتراض على تصرفاته، مهما كانت خاطئة، كثير من الزيجات تمر بأزمات تهدد استمرارها، لأسباب اقتصادية ونتيجة سوء تربية الذكور الذين تعلمهم أمهاتهم فنون السيطرة والعنف، وتكون الزوجة الضحية".

وأضافت: "قضايا متعددة وشائكة عن العلاقات الأسرية يقدمها مسلسل فات الميعاد، للمخرج مسعد هنداوي وتتألق الموهوبة أسماء ابو اليزيد في دور بسمة الزوجة الشابة التي تبذل جهدًا يفوق الاحتمال لحماية حياتها الزوجية من عنف الزوج (أحمد مجدي) وتدخلات الحماة سلوى أحمد علي، في واحد من أهم وأكثر أدوارها تعقيدًا، مقابل حنان الأب المثقف المحترم، محمود البزاوي، الذي يترك لإبنته حق تقرير مصيرها واختيار طريقها في الحياه".

واختتمت: “فات الميعاد، مسلسل عصري جدًا يؤكد على أن الحب وحده لا يكفي لاستمرار الحياة الزوجية، ولكن الثقه والاحترام المتبادل، والاحساس بالأمان وحسن المعاملة بين الطرفين هو الضمان الوحيد، لحياة أسرية ناجحة.. المسلسل من إخراج سعد هنداوي وأشرف على السيناريو محمد فريد”.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، ومن بطولة اسماء ابو اليزيد ، أحمد مجدي، محمد على رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبوداوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج إبراهيم حمودة.

مواعيد عرض مسلسل فات الميعاد

ويعرض المسلسل على منصة Watch It الرقمية، من الجمعة إلى الثلاثاء أسبوعيًا، بالإضافة إلى قناة DMC من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا في الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة الحادية عشرة مساءً بنفس التوقيت.