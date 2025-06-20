هجوم صاروخي إيراني واسع النطاق يستهدف العمق الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن موجة من الصواريخ الباليستية الإيرانية استهدفت مساء اليوم عدداً من المناطق الحيوية داخل إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مختلف المدن، من حيفا شمالاً إلى النقب جنوبًا، مرورًا بالقدس وتل أبيب وبئر السبع.

وأكدت، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش الإسرائيلي أعلن تصديه لعدد من الصواريخ عبر منظومات الدفاع الجوي، بينما تحدثت وسائل الإعلام العبرية عن فشل جزئي في اعتراض بعض الصواريخ، مما أدى إلى سقوط مباشر في ثلاث مناطق رئيسية.

وأوضحت أبو شمسية أن التقارير الأولية تشير إلى سقوط صاروخ في بئر السبع، وآخر في محيط تل أبيب، وثالث في منطقة ميناء حيفا، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة وانبعاث ألسنة من الدخان والنيران من قلب الميناء، حسب ما أظهرته صور ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل.

وأضافت أن حالة طوارئ شاملة أعلنتها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي دعت جميع السكان إلى الدخول فورًا إلى الملاجئ والبقاء في أماكن محمية، دون تحديد مناطق بعينها، ما يُعد مؤشراً على اختراق واسع للأجواء الإسرائيلية.

وفي تعليقها على الوضع، قالت أبو شمسية إن الرشقة الصاروخية شملت نحو 30 صاروخاً باليستياً، وهو ما يمثل تطورًا خطيرًا في مدى ونوعية الهجوم، مؤكدة أن أصوات الانفجارات لا تزال تُسمع في مدينة القدس، وسط أنباء متضاربة عن سقوط صواريخ داخل المدينة دون تأكيدات رسمية حتى الآن.

واختتمت بالقول إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تركز حاليًا على التطورات الميدانية، في ظل غياب بيانات رسمية من جيش الاحتلال أو الجبهة الداخلية حول حجم الأضرار والخسائر البشرية، مشيرة إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الرد الإسرائيلي ومدى انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

https://www.youtube.com/watch?v=4vUpQsTY-RE