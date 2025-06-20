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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في دير سانت كاترين .. شاهد الزيارة الأولى لرئيس وزراء صربيا لمصر

رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين
رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين

زار رئيس وزراء صربيا، جورو ماتسوت، دير سانت كاترين، اليوم الجمعة، بناء على دعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك.

وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، استقبل رئيس وزراء صربيا والوفد المرافق له بمطار شرم الشيخ.


ورحّب المحافظ بالضيف الصربي والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وصربيا، ومعربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الجانب الصربي بالتعرف على المقاصد الدينية والسياحية الفريدة التي تتميز بها جنوب سيناء خاصة مدينة سانت كاترين.

وأعرب رئيس الوزراء الصربي عن بالغ شكره وتقديره للدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المميز الذي يعكس روح الضيافة المصرية واهتمام القيادة السياسية المصرية بهذه الزيارة المهمة.


وأعرب رئيس وزراء صربيا عن إعجابه الشديد بجمال الموقع  الساحر في جنوب سيناء، مشيدًا بما لمسه من اهتمام واضح بالتنمية السياحية والحفاظ على البيئة، مبديا تطلعه لزيارة دير سانت كاترين، لما يحمله من قيمة تاريخية وروحية عميقة، باعتباره أحد أبرز مواقع التراث الإنساني في العالم، وأشاد بمتحف ومكتبة الدير، والتي تضم مئات المخطوطات النادرة على مستوى العالم.

وتأتي هذه الزيارة تعزيزًا للعلاقات بين مصر وصربيا في مختلف المجالات، كما تسلط الضوء على أهمية مدينة سانت كاترين كوجهة دينية وسياحية عالمية.

جنوب سيناء رئيس وزراء صربيا دير سانت كاترين

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