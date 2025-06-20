حاجة تضحّك | سيد معوض يرد على جمهور الزمالك بعد خسارة الأهلي

رد سيد معوض، نجم الأهلي السابق، على شماتة جماهير نادي الزمالك، في نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال سيد معوض، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "ام بي سي مصر": "شماتة جماهير الزمالك؟ دي حاجة تضحك، تواجد الأهلي في هذا الحدث شيء مشرف، محدش راح البطولة دي بواسطة كل فريق راح بنتائجه ومجهوده".

وأضاف: "الموضوع في مصر صعب، جمهور الأهلي هو اللي يهتم بالبطولة دي، أي جمهور تاني مالوش علاقة".

وأتم: “الأهلي هو النادي المصري الوحيد اللي بيشارك في كأس العالم وبياخد بطولات إفريقية بصفة مستمرة، شماتة غير مبررة”.

وانتهت نتيجة مباراة الأهلي وبالميراس أمس، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، في ثاني جولات دور مجموعات كأس العالم للأندية. وتعادل الأهلي سلبيًا في الجولة الأولى مع إنتر ميامي.