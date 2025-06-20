عريس يشوه وجه زوجته ليلة الزفاف بالطالبية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة تعدي عريس علي عروسته واحداث إصابات بوجهها ويدها بسلاح أبيض "موس" في ليلة الزفاف بمنطقة الطالبية.

تلقي المقدم عبدالحميد مرسي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من سيدة اصل إقامتها محافظة الغربية برفقتها ابنتها 18 سنة، مصابة بجروح قطعية بالوجه واليد، وادعاء تعدي زوجها عليها بسلاح أبيض موس ليلة الزفاف بدائرة القسم.

وافادت المبلغة أن الزوج من إحدي محافظات الصعيد وأنه قام بالتعدي علي زوجته عقب انتهاء زفافهما.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.