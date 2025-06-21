قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إشادة بمصر وقطر.. الرئيس التركي: دفاع إيران عن نفسها حق مشروع لها
مدبولي: سفينة تغييز الغاز تعكس التزام الدولة بتأمين احتياجات الصيف
رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم
الحكومة: انتهينا من تجهيز رصيف ثانٍ بميناء سوميد لاستقبال سفينة تغييز
نؤمن احتياجاتنا بالكامل.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيف الأحمال هذا الصيف
رئيس الوزراء: مصر تستعد لتشغيل 3 سفن غاز مسال لتعزيز أمن الطاقة
صدمة للأهلي.. نجم الفريق يغيب عن مواجهة بورتو المصيرية
رويترز: مقتل عالم نووي إيراني وزوجته في هجوم إسرائيلي
اعرف نتيجتك ..محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية
كأس العالم للأندية .. الطقس يفعلها فى 4 مباريات| ماذا حدث؟
خبراء: إدانة العرب للعدوان على إيران يحمي الاستقرار الإقليمي وسيادة الدول
شكراً.. حصاد التسهيلات الضريبية وتكريم الشركاء الداعمين للمنظومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم السبت 21-6-2025

فاكهة
فاكهة
ولاء عبد الكريم

ينشر موقع صدي البلد تفاصيل سعر  الفاكهة اليوم
واظهرت اسعار الفاكهة استقرارا داخل سوق العبور للجملة حيث

سعر البرتقال والليمون
بلغ سعر البرتقال الصيفي 32 جنيها والجريب فروت 25 جنيها والليمون البلدي 30 جنيها والليمون الأضاليا 20 جنيها .

بلغ سعر العنب الاصفر 25 جنيها و العنب الاحمر نحو 31 جنيها والعنب الكرمسن 35 جنيها و العنب الاسود 35 جنيها والتفاح المصري 27 جنيها والتفاح الأمريكي الايطالي 100 جنيه والبلح الرملي 20 جنيها و البلح السيوي 70 جنيها والبلح الثلاجة 20 جنيها والكانتلوب 14 جنيها والشمام 21 جنيها.

سعر المانجو
بلغ سعر كيلو المانجو العويس 55 جنيها والمانجو الهندي 35 جنيها والمانجو التيمور 35 جنيها و الزبدية 38 جنيها والبلدي 20 جنيها والفونس 40 جنيها والفص 100 جنيه والمانجو الدبشة 25 جنيها والمانجو الصديقة والمانجو الجولك والمانجو السكري والمانجو السنارة 25 و المانجو فجر كلان 35 جنيها والمانجو التمومي 35 جنيها.

البطيخ 
وصل سعر البطيخ نمرة 1 نحو 100 جنيه و البطيخ نمرة 2 نحو 64 جنيها والبرقوق السكري نحو 40 جنيها و البرقوق الانجليزي 35 جنيها والمشمش الصحراوي 80 جنيها والكمثري المستوردة 135 جنيها و الاناناس 75 جنيها و الدوم 20 جنيها و الكريز 75 جنيها.

سعر الفاكه الفاكهة سوق العبور اسعار الفاكهة سعر البرتقال سعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

أيمن عاشور يفتتح عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها.. ويتفقد موقع الجامعة الفرنسية.. أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي خلال أسبوع

سلحفاة

إطلاق السلحفاة «تايتو» في البحر المتوسط بعد التأكد من سلامتها

وزير الصحة

وزير الصحة: استحداث وحدة للأسنان بالمركز الصحي الحضري بصقر قريش

بالصور

رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم

طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ماذا سيحدث لجسمك إذا قطعت السكر لمدة أسبوعين؟

ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟
ماذا يحدث عند استبعاد السكر والدقيق من النظام الغذائي ولو ليوم واحد؟

ريفيان تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب خطير

ريفيان
ريفيان
ريفيان

احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

فيديو

إيمان عبد اللطيف

مفاجأة بسعر عيار 21| هل ارتفعت أسعار الذهب اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد