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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الفلكية: اليوم بداية فصل الصيف وأطول نهار خلال العام

فصل الصيف
فصل الصيف
أ ش أ

أكد رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف شاكر، أن اليوم السبت هو أول يوم في فصل الصيف فلكيًا ورسمياً بمصر، بعد انتهاء فصل الربيع، ويتميز بأنه يوافق أطول نهار خلال العام، بمدة تصل إلى 14 ساعة.


وقال شاكر - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - إن ذلك طبيعي نتيجة لزاوية تعرض الشمس للأرض، حيث تكون الأشعة عمودية تقريبًا، مما يؤدي إلى طول النهار.. مضيفا "أنه خلال وقت الظهر، تكون معظم الأشياء معرضة للشمس، مما يقلل من طول الظل، ويعطي انطباعًا بكون الشمس في أوج قوتها".


وأشار إلى أن سبب طول النهار هو أن الشمس تأتي بزوايا مائلة، وأن نصف الكرة الشمالي يكون معرضًا للشمس لفترة أطول؛ مما يسبب زيادة فترة النهار.. لافتا إلى أن فصول الصيف تكون مصحوبة بدرجات حرارة مرتفعة، ولكن ذلك لا يعني أن 21 يونيو سيكون الجو حارًا جدًا دائمًا، إذ أن الطقس قد يختلف تبعًا للظروف المناخية.

الصيف البحوث الفلكية فصل الصيف أطول نهار

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