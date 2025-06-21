وزير الصحة: استحداث وحدة للأسنان بالمركز الصحي الحضري بصقر قريش

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المركز الصحي الحضري بصقر قريش، بحي المعادي، في محافظة القاهرة، صباح اليوم السبت، في جولة مفاجئة ضمن سلسلة جولاته الميدانية، بهدف الاطمئنان على سير العمل الصحي، والتأكد من حصول المرضى على أفضل خدمة طبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد غرف (تسجيل المواليد، والملفات، وحجز التذاكر، وفحص المقبلين على الزواج)، حيث تابع الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، واطمأن على سهولة وسرعة الإجراءات، كما اطمأن على مدى انضباط المواعيد المحددة لاستلام شهادات نتائج الفحوصات الطبية .

حصول الأطفال على جرعاتهم بانتظام

واستكمل أن الوزير، تفقد عيادة الأسنان واطلع على أعداد القوى البشرية، واطمأن على جودة الأجهزة الطبية وكراسي الأسنان وإجراءات الصيانة الدورية لها، ووجه باستحداث وحدة إضافية للأسنان.

كما تفقد غرفة التطعيمات وحرص على الاطمئنان مدى حصول الأطفال على جرعاتهم بانتظام، بالإضافة إلى تفقد عيادة الأطفال ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد معمل التحاليل الطبية، ووجه بتزويده بجهاز كيمياء الدم، كما تفقد صيدلية المركز، واطلع على معدلات صرف الأدوية ومدى توافرها.

وتحدث الوزير مع المواطنين المترددين على المركز، ومدة انتظارهم لتلقي الخدمة بالمركز، ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، حيث أشاد بأداء الفريق الصحي، ووجه بمراجعة أعمال الصيانة والتشطيبات النهائية غير الطبية، لضمان تقديم الخدمات بأعلى درجات الجودة.