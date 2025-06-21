وزير المالية:إغلاق 110 آلاف ملف ضريبي بعد إقرار حزمة التسهيلات

قال أحمد كجوك، وزير المالية، حجم الملفات التي أغلقتها مصلحة الضرائب المصرية واقر عنها الممولين بعد إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية سجل تحو ١١٠ الف ملف.



وأضاف وزير المالية خلال فعاليات مؤتمر "شكرا" ..حصاد التسهيلات الضريبية.. وشكرًا لشركائنا، الذي نظمته الوزارة بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أن الممولين قدموا 450 الف إقرارا جديدا ومعدل بعد 3 شهور من إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية.



كما أوضح الوزير أن إجمالي عدد الطلبات الطوعية التي قدمها الممولين بلغت 53 الف طلب، وهو ما يؤكد الثقة التي يضعها الممولين في الإدارة الضريبية وجدية ما تم اجراؤه من تسهيلات وحوافز



وكشف كجوك، عن اقتراب حسم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الاسابيع المقبلة بعد تمريرها لمجلس الوزراء

وقال وزير المالية أن الوزارة تعتزم إقرار قانون الضريبة العقارية الجديد خلال الربع الأول من العام المالي الجديد.