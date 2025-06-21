وفاة طفلة بعد استخراجها من أسفل عقار حدائق القبة

لقيت الطفلة حور أيمن، البالغة من العمر 9 سنوات، مصرعها بعد ساعات قليلة من استخراجها حية من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار.

وكانت انتشلت الأجهزة المعنية والإسعاف فتاة صغيرة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنكوب بعد أكثر من 9 ساعات على الانهيار.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة 13 شخصا من عقار سكني مهدد بالسقوط بمحيط عقارات حدائق القبة حيث تم إجلائهم بواسطة السلالم الخاصة بالحماية المدنية.

ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردون أمني بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بمحيط عقار رابع في منطقة حدائق القبة آيل للسقوط في نفس المنطقة.

تواصل أجهزة أمن القاهرة وفرق الحماية المدنية عمليات البحث عن ضحايا اسفل انقاض عقارات حدائق القبة .