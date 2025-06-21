إصابة 9 أشخاص بينهم 6 أطفال في حادث انقلاب ملاكي بطريق جمصة

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة من بينهم 6 اطفال اثر وقوع حادث انقلاب ملاكي على طريق جمصة- المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي ووقوع مصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة 9 من بينهم 6 اطفال، وهم:

ايناس كامل حسن 65 عاما مقيمة بلقاس مصابة بنزيف من الانف وكدمات متفرقة بالجسم، منه الله احمد أبو زاهر 31 عاما مصابة

بكدمات بالجسم، ماهيتاب احمد أبو زاهر 25 عاما مصابة باشتباه كسر بالفك السفلي، ليان احمد محمد 5 اعوام مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ملك محمد احمد 5 اعوام مصابة بسحجات وكدمات بالوجه والرأس، خديجة محمود احمد 4 اعوام مصابة بجرح قطعي بالجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالقدم، مكه محمد احمد عامين مصابة كدمات بالجسم، وحبيبة محمد احمد عامين مصابة بكدمات بالجسم و ليلي احمد محمد عام مصابة بكدمات بالجسم ، وجميعهن مقيمين في بلقاس.

تم نقل المصابات الى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة بالواقعة.

