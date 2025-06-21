رئيس غرفة الجيزة: الأسواق مستقرة.. والمخزونات الاستراتيجية تكفي حتى 9 أشهر

رحّبت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد بنتائج اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الاسعار ، الذى عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات الوزارية والرقابية، ممثلة في وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة والتموين والزراعة والتخطيط ، وهيئات حماية المستهلك والمنافسة.

وأشار الشاهد إلى أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوفر المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدة تكفى ٩ أشهر ، وهي إشارة إيجابية لفاعلية السياسات الحكومية في التصدي لأي محاولات تضخيم الأسعار أو الاحتكار .

وأكد الشاهد، أن الغرفة تتولى مسؤوليات فعلية في مراقبة الأسواق المحلية، وتقديم تقارير دورية واستباقية عن أي اختلالات سعرية، مثمنا من مستوى التنسيق بين الغرفة ووزارة التموين وهيئات الرقابة لضمان سرعة الاستجابة والضبط الفوري.

وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق وتوجيه الرئيس للمسؤولين بالتصدي لأي محاولات لخلق أزمات اصطناعية، يعكس حرص الدولة على حماية الاستقرار الاقتصادي.

وأعلن الشاهد عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من رؤيتها التي تُعلي مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكّدًا أن التشاركية الفعّالة بين الحكومة والقطاع التجاري ضرورية لتعزيز استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة.

وتؤكد غرفة الجيزة التجارية التزامها الكامل بدعم التجار والمبادرات الرقابية، وتعزيز منظومة السوق الشفافة والمستقرة لخدمة الاقتصاد الوطني والمستهلك المصري.