انقلب بهم الميكروباص.. إصابة 8 أشخاص في حادث على طريق جمصة

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة، ـمام شرنقاش بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص أمام كارتة شرنقاش مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة ثمانية بإصابات مختلفة وهم : ميرفت سمير السعيد 37 عاما مقيمة جمصه واصابتها نزبف بالصدر ، احلام احمد ابراهيم37 عاما مقيمة جمصة ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج عبد العليم عماد السيد31 عاما مقيم شربين. ومصاب بجرح قطعى بالراس وجرح باليد اليمنى، السيد محمد على 31 عاما مقيم شربين ومصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن شهد اسماعيل رمضان،18 عاما مقيمه برق العز ومصابة اشتباه كسر بالساق اليمنى، دعاء الشربينى43 عاما مقيم بهوت،مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح قطعى بالراس، شهد محمود عرابى 18 عاما مقيمة المنصورة. مصابة بكدمات وسحجات بالجسم و احلام محمود عرابى 19 عاما مقيمة المنصوره مصابة سحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين الى المستشفى الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.