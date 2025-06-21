مستثمرو العاشر تشارك في معرض “tenth hubt” لتوفير المنتجات بأقل 20 % من أسعار السوق

قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية اتفقت مع كبرى الشركات لتنظيم المعارض داخل المدينة لتوفير السلع بأسعار مناسبة بمشاركة مصانع العاشر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المعارض بجمعية مستثمري العاشر من رمضان مع أصحاب المصانع المشاركين في معرض منتجات المدينة ( tenth hubt ) لتقديم الدعم الكامل للمستهلكين ومواجهة غلاء الأسعار.

وأضاف أيمن رضا، أن معرض “tenth hubt” يضم 64 وحدة مخصصة للصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات النسيجية والهندسية والبلاستيكية والملابس الجاهزة وغيرها من الاحتياجات التي يطلبها المواطن.

البيع بسعر أقل من 20 % من السوق

وتابع: المعرض يبيع بأقل من أسعار السوق بنحو 20% فى ظل رفع التجار أسعار جميع السلع.

وأكد الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن المعرض يوفر بيئة عرض ومناطق للاجتماعات الثنائية للمصنعين، فضلًا عن توفير منطقة ترفيه وتسويق لجمهور مدينة العاشر من رمضان والمدن المجاورة، ويستهدف توفير فرص للتعاون الدولى من خلال دعوة ضيوف من خارج مصر، موضحا أنه تمت مخاطبة العديد من البنوك لإنشاء وحدات لماكينات الـ ATM .

حضر الاجتماع الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان و المهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق و الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية وعدد كبير من المستثمرين.

مساحة المعرض

ويقام معرض “tenth hubt” على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدخل المدينة الصناعية، لطرح منتجات المصانع بسعر التكلفة أمام المواطنين.



وتضم مدينة العاشر ما يقرب من 6 آلاف مصنع تعمل في جميع القطاعات الصناعية، وتمثل منتجاتها نحو 30 % من إجمالي صادرات مصر .