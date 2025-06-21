محرم هلال: القيادة السياسية تبذل مجهودا كبيرا لإزالة العقبات أمام المستثمرين

وقع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، يأتي ضمن سلسلة متواصلة من اهتمامات اتحاد للإستعانة بأصحاب الخبرات، للارتقاء بمنظومة التنمية والاستثمار في مصر.

ومن جانبه أشاد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، الدكتور محرم هلال، بالجهد الكبير الذي تبذلُه القيادة السياسية والحكومة لإزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة والمناخ الأمثل ، لدفع عجلة الاستثمار في مصر.



مجتمع الأعمال في مصر خلف القيادة الوطنية

وأكد الدكتور محرم هلال، أن مجتمع الأعمال في مصر يقف بجوار الدولة المصرية وخلف القيادة الوطنية المسؤولة ويبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري ويعمل بروح الفريق الواحد ، لتخطي هذه المرحلة الحالية ، مضيفا مصر علي الطريق الصحيح والقادم أفضل.

وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريحات لـ"صدى البلد" إن هناك تناغما وتعاونا على أعلى مستوى بين وزراء الاستثمار والمالية في تسهيل إجراءات الجمارك والضرائب والاستثمار في مصر مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا لدى القطاع الخاص الآن نتيجة تحركات الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، حيث يضربان الروتين والبيروقراطية المتعمقة في جذور الجهاز الإداري للدولة، و يدعمان بقوة مجتمع الأعمال المصري.

وحضر التوقيع ، الدكتور محمد خميس شعبان ، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، والدكتور صبحي نصر ، أمين الصندوق ، رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي ، وأعضاء مجلس الإدارة ، الأستاذ محمد المرشدي ، والمهندس علي حمزة ، والمهندس محمود الشندويلي.