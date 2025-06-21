أستاذ علوم سياسية: السيناريو الأرجح التصعيد ومشاركة أمريكا في ضرب منشآت نووية إيرانية

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على آخر مستجدات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل .



وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ”المذاع على قناة " صدى البلد"، :" السيناريو الأرجح التصعيد ومشاركة أمريكا مع إسرائيل في ضرب منشآت نووية إيرانية".

وتابع كمال :" ترامب هو من ألغى الاتفاق الإيراني النووي في ولايته الأولى للولايات املتحدة وهو المتسبب في ما يحدث من تصعيد ".

وأكمل :" في ولاية ترامب الثانية قال ترامب انه يرغب في أن يكون رجل سلام ويرغب في التوصل لاتفاق مع إيران".

ولفت محمد كمال :" هناك قاعدة انتخابية كبيرة في أمريكا ترفض التورط العسكري الأمريكي المباشر في الشرق الأوسط".