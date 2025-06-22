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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر مقرب من حسام حسن: الكابتن ليس طرفاً في أزمة الفيلا المؤجرة

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

نفى مصدر مقرب من الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، صحة الأنباء المتداولة حول تقدمه بأي بلاغات أو كونه طرفًا في أزمة قانونية متعلقة بأحد ممتلكاته في الإسكندرية.


 


 

تفاصيل الواقعة: فيلا مؤجرة وزوجة الكابتن تحاول استعادتها

وأوضح المصدر أن حسام حسن يمتلك فيلا في مدينة الإسكندرية، قام بتأجيرها منذ فترة طويلة. ووفقاً للمعلومات، فقد حاولت زوجته استعادة الفيلا من المستأجر بطريقة وُصفت بأنها “عنوة”، ما أدى إلى وقوع مشادة بين الطرفين انتهت بتحرير كل منهما محضرًا ضد الآخر.

المستأجر يقدّم بلاغاً ويؤكد صحة عقد الإيجار

وبحسب ما ورد، فإن المستأجر لجأ إلى الشرطة وحرر محضرًا، مستندًا إلى عقد إيجار رسمي يمتد من مارس الماضي ولمدة عام كامل، ما يعزز موقفه القانوني في القضية.

حسام حسن خارج النزاع تماماً

أكد المصدر أن حسام حسن لم يتدخل في الواقعة، ولم يحرر أي محاضر، ولا تربطه أي علاقة مباشرة بالنزاع القائم بين زوجته والمستأجر، مشددًا على أن الكابتن يتواجد حالياً في القاهرة داخل منزله، بعيدًا تماماً عن موقع الحادث.


 

محامي يطالب بتحري الدقة ويهدد بالتصعيد

من جانبه، طالب المحامي الخاص بحسام حسن وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار، مهددًا باللجوء إلى القضاء ضد بعض المواقع التي نشرت معلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام. كما أوضح أن كلاً من زوجة الكابتن والمستأجر ما زالا متواجدين في أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، وهو ما يؤكد مجددًا أن حسام حسن ليس طرفًا في الأزمة


 

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