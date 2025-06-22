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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سكاي رايدر X6.. أول توك توك طائر في الصين وهذا سعره

سكاي رايدر X6| أول توك توك طائر في الصين.. وهذا سعره
سكاي رايدر X6| أول توك توك طائر في الصين.. وهذا سعره
ولاء خنيزي

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية Kuickwheel رسميًا عن إطلاق دراجتها النارية الطائرة الهجينة "Skyrider X6"، في خطوة تُجسّد مستقبل التنقل الجوي الحضري.

وقد طوّرت الدراجة الجديدة وحدة "ريكتور" داخل الشركة، وتم طرحها للطلب المسبق عبر مواقع إلكترونية صينية شهيرة مثل JD.com بسعر يبلغ 69 ألف دولار أمريكي.

تصميم هجومي.. بين الأرض والسماء

تتميز "Skyrider X6" بتصميم مبتكر بثلاث عجلات قابلة للإمالة، وتعمل في وضعين مختلفين:

الوضع الأول

 دراجة ثلاثية العجلات عكسية للعمل على الطرق.

الوضع الثاني

طائرة بدون طيار متعددة الدوارات للطيران.

ويبلغ الحد الأقصى لسرعتها الأرضية 70 كم/ساعة، مع مدى يصل إلى 200 كيلومتر، وتعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة.

 أما في وضع الطيران، فتستخدم الدراجة نظاماً كهربائياً بستة محاور وستة دوارات، بسرعة قصوى جوية تبلغ 72 كم/ساعة، بحسب موقع Interesting Engineering.

نسختان مختلفتان.. واحدة للطاقة العالية والأخرى للمدى الطويل

تتوفر الدراجة الطائرة في نسختين رئيسيتين:

النسخة الاولى

بطارية بسعة 10.5 كيلوواط/ساعة، تدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحنها بالكامل في ساعة أو حتى 80% خلال 30 دقيقة.

النسخة الثانية 

بطارية أكبر بسعة 21 كيلوواط/ساعة، قادرة على الطيران لمدة 40 دقيقة، أو لمسافة 50 كيلومترًا.

تقنيات ذكية وتحكم متطور

تتميز Skyrider X6بتقنيات ذكية تشمل:

الإقلاع والهبوط التلقائي.

تخطيط المسار الذاتي.

إمكانية التحكم اليدوي عبر عصا قيادة.

تصنيع خفيف الوزن من ألياف الكربون وسبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطيران.

خصائص أمان متقدمة لضمان سلامة الركاب

لم تغفل الشركة عن عوامل السلامة، إذ تأتي الدراجة مزوّدة بـ:

محركات احتياطية وأنظمة تحكم مزدوجة.

مظلة باليستية للطوارئ.

نظام تحكم طيران احتياطي للحفاظ على الاستقرار في الحالات المفاجئة.

عرض عالمي أول في CES 2025

تم الكشف عن Skyrider X6لأول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CESلهذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن النماذج الأولية السابقة كانت تعتمد على 8 دوارات بدلاً من الستة المستخدمة حاليًا، ما يشير إلى تطور في كفاءة التصميم.

وتُقدّر تكاليف التشغيل في وضع الطيران بحوالي 3 يوانات لكل كيلومتر، بينما قد تتراوح تكاليف الصيانة السنوية بين 20 ألف و30 ألف يوان (2,800 – 4,200 دولار).

تحديات قانونية وتنظيمية أمام الإقلاع الشامل

رغم الطابع المستقبلي للدراجة، إلا أنها تواجه تحديات قانونية وتنظيمية، أبرزها أن المجال الجوي المدني على ارتفاع أقل من 200 متر لا يزال غير مصرح به في الصين، كما يتطلب تشغيل الدراجة الحصول على رخصة قيادة طائرة رياضية خفيفة، بتكلفة تبلغ نحو 7,000 دولار.

منافسة قوية في سوق المركبات الطائرة

تدخل Kuickwheel هذا المجال وسط منافسة شرسة، لا سيما من شركات مثل XPeng AeroHT، التي تقدم سيارة طائرة بسعر يبلغ 1.2 مليون يوان (166 ألف دولار).

 وتستهدف الاستخدامات المدنية، كالتنقل الحضري السريع والنقل الطارئ، فضلًا عن كونها مركبة ترفيهية فاخرة للمستهلكين الأوائل.

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