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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الهالات السوداء حول العينين.. طرق علاجها و3 وصفات منزلية للوقاية منها

الهالات السوداء حول العينين.. علاجها و 3 وصفات منزلية للوقاية منها
الهالات السوداء حول العينين.. علاجها و 3 وصفات منزلية للوقاية منها
ولاء خنيزي

تعاني كثير من الفتيات من الهالات السوداء حول العينين، والتي تظهر غالبًا نتيجة السهر لفترات طويلة، أو قلة النوم، ما يؤدي إلى شحوب البشرة وظهورها بمظهر مرهق، لذلك يجب تجنب بعض العادات التي تؤدي إلى ظهور مثل تلك الهالات وتطبيق عدد من الوصفات الطبيعية وتناول طعام صحي متوازن لمنع ظهور تلك الهالات، ذلك وفقًا لما نشره موقع (myskyn) وسنوضحه بالتفصيل خلال السطور التالية.

طرق لتجنب ظهور الهالات السوداء حول العينين 

 ولتجنب هذه المشكلة، يُنصح بـ:

  • النوم المنتظم من 7 إلى 8 ساعات ليلاً.
  • تناول طعام صحي متوازن.
  • شرب كميات كافية من الماء.
  • الابتعاد عن التوتر والإجهاد النفسي.
  • استخدام وصفات طبيعية فعّالة تساعد على تقليل الهالات السوداء وتجديد حيوية البشرة.

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

 ماء الورد لتقليل الالتهابات وترطيب البشرة

يعد ماء الورد من المكونات الطبيعية المهدئة للبشرة، ويساعد على تقليل الالتهابات المحيطة بالعينين.

طريقة الاستخدام:

  • غمس قطعتين من القطن الناعم في ماء الورد أو الحليب البارد.
  • وضع القطن على الهالات السوداء لمدة 10 دقائق كل صباح.
  • تكرار الاستخدام يوميًا لنتائج أفضل.

 شرائح الخيار البارد لشد البشرة وتغذيتها

يحتوي الخيار على الكولاجين الطبيعي الذي يساعد في ترطيب البشرة وشد الجلد حول العينين.

طريقة الاستخدام:

  • تقطيع الخيار إلى شرائح دائرية.
  • تبريد الشرائح في الثلاجة.
  • وضع شريحة على كل عين لمدة 15 دقيقة.
  • يُفضل تكرار الوصفة مرتين يوميًا.

عصير البطاطس والعسل لتفتيح البشرة

البطاطس غنية بمواد مضادة للالتهابات وتعمل على تفتيح البشرة، بينما يساعد العسل على ترطيب الجلد.

طريقة التحضير:

  • بشر حبة بطاطس وتصفيتها للحصول على العصير.
  • إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى العصير وخلطهما جيدًا.
  • غمس قطعتين من القطن في الخليط ووضعهما أسفل العينين لمدة نصف ساعة.
  • تكرار الوصفة مرتين يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

الالتزام بالعادات الصحية الجيدة 

الهالات السوداء ليست فقط مشكلة جمالية، بل هي مؤشر على نمط حياة مرهق أو غير صحي، إن الالتزام بالعادات الصحية والنوم المنتظم إلى جانب استخدام هذه الوصفات الطبيعية البسيطة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في إشراقة وجهك وجمال عينيك.

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