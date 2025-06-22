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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريسكينا.. سعد لمجرد يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

سعد لمجرد
سعد لمجرد
أحمد إبراهيم

طرح الفنان سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم ريسكينا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية ريسكينا لـ سعد لمجرد، من كلمات محمد أمير، ميلودي: صلاح مجاهد، توزيع موسيقي: زهير كسادي، ميكس وماستر: MADARA. 

وتقول مطلع كلمات أغنية ريسكينا: 

دازت ليام شاب شعري 

و مشات سنيني 

تا مخلوقة فيك مقدرات 

تنسيني 

لقلبك انايا Fidel 

فرجوعك باقي عوال 

عارفك تانتيا تبغيني

أغاني سعد لمجرد

وفي شهر أكتوبر الماضي، طرح الفنان سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سقفة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية «سقفة» لـ سعد لمجرد، من كلمات: خالد فرناس، وألحان: ياسر نور، توزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج لحسام الحسيني.

وفي شهر يوليو الماضي، طرح الفنان سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم بشوفك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية بشوفك لـ سعد لمجرد، من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتم عمل المكساج والماستر مع مهندس الصوت هاني محروس.

سعد لمجرد وزوجته

من جهة أخرى، شارك النجم سعد لمجرد متابعيه على "إنستغرام" بمقطع مصوّر يوثّق لحظاته العفوية والممتعة مع زوجته غيثة العلاكي، وقد حرص على التعبير عن حبه الكبير لها وسعادته في كل لحظة معها.

ويظهر النجم المغربي في الفيديو وهو يحمل حقائب السفر ويتنقل بها في الشارع وصولاً إلى القطار مع صديقه، ليصلا إلى أحد الشواطئ وبدا كالطفل وهو يسبح ويلعب بالتنس ويستمتع بوقته... ووثّق سعد تلك الرحلة على أنغام أغنية "بتبرم" للفنانة فرح نخول، لينهي المقطع المصوّر بلقطة عفوية مع زوجته وهي تضحك في حضنه، بينما يرمقها هو بنظراته المليئة بالحب والاهتمام... وأرفق لمجرد اللقطة بعبارة "خلال هذه العطلة كنت الأكثر سعادة، الحمدلله".

ووجّه سعد لمجرد من خلال المقطع المصوّر رسالة لمتابعيه كتب فيها: "أفضل الإجازات غالباً ما تكون البسيطة. استمتعوا باللحظات القصيرة، بالأشياء البسيطة التي تخلق ذكريات لا تُنسى. البساطة هي المفتاح لتجارب لا تُنسى".

سعد لمجرد الفنان سعد لمجرد أغنية ريسكينا أغاني سعد لمجرد أعمال سعد لمجرد

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