الطاقة الذرية الأردنية: لا خطر إشعاعي بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية

طمأن الدكتور مجد الهواري، مدير المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، المواطنين الأردنيين بأن المملكة خارج نطاق الخطر الإشعاعي عقب استهداف منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران فجر الأحد.

وأوضح الهواري، خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا"، أن الضربة طالت منشآت التخصيب فقط، وليس المفاعلات النووية، ما يجعل التأثير محصوراً داخل المنشآت المستهدفة، وخاصة على العاملين فيها، نظراً لأن اليورانيوم في هذه الحالة ضعيف الإشعاع.

وأكد أنه لم تُسجّل أي قراءات أو مؤشرات على تسرب إشعاعي نحو الأردن، مشدداً على أن المملكة بعيدة تماماً عن دائرة الخطر.

وفي سياق آخر، أشار الهواري إلى أن مفاعل ديمونا الإسرائيلي، الذي يُستخدم لأغراض بحثية عسكرية، لا يشكل تهديداً كبيراً للأردن حتى في حال تعرضه للاستهداف، مبيناً أن نسبة تخصيب اليورانيوم فيه لا تتجاوز 1.5%.

وأضاف أن موقع المفاعل، الذي يبعد نحو 25 كيلومتراً عن الحدود الأردنية، يجعل احتمالية تأثر المملكة بأي تسرب إشعاعي ضعيفة للغاية، خاصة بعد محاكاة أُجريت سابقاً أظهرت أن نطاق الخطر لا يتعدى 5 كيلومترات من موقع المفاعل.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة عسكرية استهدفت مواقع نووية إيرانية، فجر الأحد، في إطار التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل، الذي اندلع منذ 13 حزيران الجاري.