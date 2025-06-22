بعد التطورات الأخيرة..مصر تحذر من إنزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى

أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتدين التصعيد المتسارع الذي ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وتؤكد مصر رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولى وتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول.



وتجدد مصر تحذيرها من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر. وتؤكد علي أن الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية وليس الحل العسكرى هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة.



كما تجدد مصر دعوتها إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظا على أرواح المدنيين وصونا لأمن واستقرار المنطقة.