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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط عجل نافق قبل بيعه في الأسواق و181 مخالفة بحملة تموينية مكثفة بالمنيا

تموبن المنيا يضبط عجل نافق ومذبوح قبل سلخه وبيعه
تموبن المنيا يضبط عجل نافق ومذبوح قبل سلخه وبيعه
ايمن رياض

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، شنت مديرية التموين بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارات الفرعية، حملات مكثفة لضبط المخالفات وضمان جودة وسلامة السلع المعروضة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 181 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها ضبط عجل نافق مذبوح قبل سلخه وتجهيزه لبيع لحومه في الأسواق، في واقعة تم التعامل معها قانونيًا وصحيًا؛ لمنع تهديد الصحة العامة. كما تم تحرير 14 مخالفة بالأسواق بمدينة المنيا لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادات صحية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من العلف والمكرونة والدقيق والسكر الحر، بالإضافة إلى مصادرة زيت تمويني مدعم بحوزة أحد التجار قبل بيعه في السوق السوداء.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز، أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 156 مخالفة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم وجود ميزان، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وغياب سجل الزيارات.

كما تم تحرير 10 مخالفات أخرى ضد بعض بدالي التموين، شملت عدم مزاولة النشاط أو عدم الإعلان عن المقررات التموينية.

محافظ المنيا حملات رقابية تموين المنيا مخالفات تموينية عجل نافق ومذبوح

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