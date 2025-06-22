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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الطبية يشارك لأول مرة في معرض Africa Health ExCon

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
ولاء عبد الكريم

في إطار التوجهات الرئاسية وإستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول المستهدفة. 

وفي إطار توجهات رئيس مجلس الوزراء لزيادة الصادرات الطبية للوصول إلى 3 مليار دولار بحلول عام 2030.


معا للتصدير

  وفي إطار مباردة "معا للتصدير" التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الطبية لزيادة الصادرات الطبية إلى كافة الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة.
  حرص المجلس التصديري للصناعات الطبية على المشاركة لأول مرة في معرض Africa Health ExCon في دورته الرابعة والذي يعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة عدد من الشركات الطبية المصرية في قطاعات المستلزمات والأجهزة الطبية والأثاث الطبي ومنتجات المعامل بهدف زيادة الصادرات الطبية المصرية في تلك القطاعات إلى الدول الإفريقية والتي تعد من أهم الأسواق المستهدفة لتلك القطاعات وذلك من خلال تعزيز التجارة وتصدير منتجات تامة الصنع أو من خلال التعاون الاستثماري والتصنيع المشترك عن طريق تصدير منتجات نصف مصنعة واستكمال تصنيعها في الدول الإفريقية.


جدير بالذكر أن المجلس التصديري للصناعات الطبية يشارك بجناح يضم عدد من الشركات المصرية في قطاعي المستلزمات الطبية ومنتجات المعامل، هذا بالإضافة إلى تنظيم المجلس التصديري للقاءات ثنائية بين عدد من الوكلاء والمستوردين الأفارقة من خلال تنظيم بعثة مشتريين على هامش المعرض تضم دول غانا وكينيا والسنغال وجنوب إفريقيا وأوغندا والكوت ديفوار.
    تأتي الدورة الرابعة لمعرض Africa Health ExCon 2025 تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وكذا Africa CDC وهو مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها. 
    تجدر الإشارة إلى أن إجمالي صادرات مصر من القطاعات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025 بلغت 370 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة عن 2024 والتي سجلت 278 مليون دولار. سجلت الصادرات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025 في قطاع الأدوية 156 مليون دولار وفي قطاع المستلزمات الطبية 96 مليون دولار وفي قطاع مستحضرات التجميل 118 مليون دولار. 


صادرات الصناعات الطبية

  هذا وسجلت صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية إلى قارة إفريقيا حوالي 216 مليون دولار خلال عام 2024 أي أنها تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية زيادة الصادرات الصادرات الطبية

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