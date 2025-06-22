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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تيريتوري موديل 2026 سيارة SUV جديدة بتصميم محدث | صور

فورد تيريتوري موديل 2026
فورد تيريتوري موديل 2026
إبراهيم القادري

مقدمة عن سيارة فورد تيريتوري 2026

أبعاد فورد تيريتوري 2026

وسائل الأمان بـ فورد تيريتوري 2026

محرك فورد تيريتوري 2026

مواصفات فورد تيريتوري 2026

فورد تيريتوري موديل 2026

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

فورد تيريتوري موديل 2026 هي سيارة SUV مدمجة تم الكشف عنها بتحديثات فيس ليفت، وتتميز بتصميم خارجي محدث يشمل شبك أمامي جديد وصدادات معدلة ومصابيح أمامية وخلفية محدثة .

وتتوافر فورد تيريتوري موديل 2026 في بعض الأسواق باسم Equator Sport، وتعتبر من السيارات الأكثر مبيعاً في السوق الصيني والخليجي .

أبعاد فورد تيريتوري موديل 2026

فورد تيريتوري موديل 2026

تأتى سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 بطول 4630 مم، وعرض 1935 مم، وارتفاع 1706 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2726 مم .

وسائل الأمان بـ فورد تيريتوري موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، كاميرات 360 درجة لزيادة الوعي المحيطة، وبها نظام تثبيت السرعة الذكي، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الكبح التلقائي للطوارئ مع خاصية كشف المشاة .

محرك فورد تيريتوري موديل 2026

تستمد سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، وتنتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 320 نويتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

فورد تيريتوري موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 محرك سعة 1500 سي سي بجانب محرك كهربائي، وينتجوا قوة 220 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 18 كيلوواط/ساعة، وذلك يمنحها مدى كهربائي يتراوح بين 50 إلى 70 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

مواصفات فورد تيريتوري موديل 2026

تمتلك سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 العديد من المواصفات من ضمنها، شبكات أمامية سوداء جديدة مع لمسات كرومية، ومصابيح LED أمامية بأبعاد L، وبها عجلات ألمنيوم مقاس 20 بوصة، وبها مقابض أبواب كرومية وشعار فورد الجديد، وبها صدادات وعجلات من الألمنيوم .

فورد تيريتوري موديل 2026

وتحتوي سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 على، نظام صوتي متكامل، وتكييف، وفتحات تكييف خلفية، وبها فلاتر تنقية الهواء، وشاحن لاسلكي للهاتف، وإضاءة نهارية، وبها مرايات جانبية كهربائية مدفأة، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية.

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد للسيارات على يد هنري فورد عام 1903 في ديترويت بـ ميشيجان، وكانت فورد رائدة في مجال صناعة السيارات، وقدمت العديد من الابتكارات، بما في ذلك خط التجميع الذي أحدث ثورة في طريقة إنتاج السيارات وخفض التكاليف والوقت.

فورد تيريتوري موديل 2026

وأنتجت فورد أول سيارة لها "موديل تي" في عام 1908، والتي أصبحت أول سيارة ميسورة التكلفة للعديد من الأمريكيين، وقدمت فورد خط التجميع في عام 1913، مما سمح بإنتاج السيارات بكميات كبيرة وبأسعار معقولة.

ومن ثم توسعت فورد عالميًا وأصبحت واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، واستمرت فورد في الابتكار وتقديم موديلات جديدة، مثل موستانج وإكسبلورر.

تاريخ شركة فورد فورد تيريتوري موديل 2026 تيريتوري موديل 2026 أبعاد فورد تيريتوري موديل 2026 محرك فورد تيريتوري موديل 2026 مواصفات فورد تيريتوري

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