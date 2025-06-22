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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خاتمة قرآنية.. أسرة أبو العينين شعيشع تحيي ذكرى رحيله غدًا بكفر الشيخ

أبو العينين شعيشع
أبو العينين شعيشع
محمود زيدان

أعلن الكاتب والباحث مصطفى عنز، جامع تراث الشيخ أبو العينين شعيشع، أن أسرة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، تُحيي في الخامسة من مساء غد الاثنين الموافق 23 يونيو، الذكرى السنوية الرابعة عشرة لرحيله.

وأكد «عنز»، في تصريحات صحفية، أن أسرة الشيخ أبو العينين شعيشع ستكون في استقبال مُحبيه ومريديه بمسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وفي مقدمتهم حفيديه محمد عوض اليماني، وهشام صبح، وبقية أفراد العائلة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والصحفيين والإعلاميين.

وأوضح «عنز»، أن أُسرة الشيخ أبو العينين شعيشع تحرص في كل عام على إحياء ذكرى رحيله بتلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والدعاء إلى روحه الطاهرة، بحضور العديد من تلاميذه ومُحبيه ومقلديه، كما يتم خلال الذكرى ذكر مناقبه ومآثره، والاستماع إلى تلاوات نادرة بصوته العذب.

وتحل غدًا الاثنين، الذكرى الرابعة عشرة لرحيل آخر جيل عمالقة قارئي القرآن الكريم، الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية يوم الخميس 23 يونيو 2011، عن عُمر يُناهز 88 عامًا، وذلك بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به قبل أيام من وفاته.

وجرى دفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة.

كفر الشيخ أبو العينين شعيشع إحياء ذكرى الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع أخبار كفر الشيخ بيلا

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