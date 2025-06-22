تأجيل محاكمة 78 متهما بخلية مدينة نصر لجلسة 15 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 78 متهما، في القضية رقم 19115 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، في القضية المعروفة بخلية مدينة نصر، لجلسة 15 سبتمبر للاطلاع.

محاكمة 78 متهما في قضية خلية مدينة نصر

وقال أمر الإحالة لأنه في غضون الفترة من 2021 وحتي 9 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الثامن عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد، بأن تولوا قيادة الجماعة المسماة القاعدة.

ووجه للمتهمين من التاسع عشر وحتى الأخير الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهم السادس والستين تهم حيازة سلاحا ناريا غير مششخنا فرد خرطوش، نارية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن العام، وحيازة ذخائر مما تستعمل على السلاح، وحاز المتهم الحادي والسبعون سلاح ناري بندقية خرطوش..