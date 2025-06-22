روبرت باتينسون يستعد لتصوير “Dune 3” و”The Batman 2”

يستعد الممثل الشهير روبرت باتينسون لدخول عام مزدحم بالأعمال السينمائية الكبرى، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير فيلمي “Dune 3” و “The Batman 2 " بشكل متتالٍ، في إطار جدول إنتاج مكثف يمتد من صيف 2025 حتى مطلع 2026.



ويجري روبرت باتينسون مفاوضات متقدمة للانضمام إلى الجزء الثالث من سلسلة الخيال العلمي الملحمية “Dune”، التي ستحمل عنوان “Dune: Messiah”.

وسيلعب روبرت باتينسون دور شخصية خصم شرير وغامض ينتمي إلى جماعة “Bene Tleilax”، يتمتع بقدرة على تغيير ملامحه والاندماج في أي بيئة، ما يمثل تهديدًا خفيًا للإمبراطور بول أتريدس.

من المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في صيف 2025،من إخراج دينيس فيلنوف، ومن المقرر طرحه عالميًا في 18 ديسمبر 2026.

في الوقت نفسه يستعد روبرت باتينسون للعودة إلى شخصية “بروس واين” في فيلم “The Batman II”، الذي كتبه المخرج مات ريفز بالتعاون مع ماتسون توملين.

ورغم تأجيل بدء الإنتاج إلى أواخر 2025 أو أوائل 2026، إلا أن التحضيرات بدأت بالفعل، فيما من المنتظر عرض الفيلم في 1 أكتوبر 2027، بعد تأجيل دام عامًا كاملاً عن موعده الأصلي.

كان الجزء الأول من السلسلة، الذي صدر في 2022، قد حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا، مما عزز موقع روبرت باتينسون كواحد من أبرز ممثلي شخصية “باتمان” في جيل جديد أكثر ظلمة وتعقيدًا نفسيًا.

يأتي هذان المشروعان ضمن جدول مزدحم للممثل المعروف لذي يشارك أيضًا في أفلام أخرى قيد التطوير، من بينها فيلم “The Odyssey” للمخرج كريستوفر نولان، وفيلم “Die, My Love”، فضلًا عن مشروع درامي بعنوان “The Drama”، والذي أنهى تصويره مؤخرًا.

ومن المرجّح أن يتم تنسيق مواعيد تصوير “Dune 3” و”The Batman 2” بعناية فائقة، بحيث لا تتداخل فترات الإنتاج، لضمان الحفاظ على جودتهما الفنية وضمان التفرغ الكامل لكل مشروع.