هاني شنودة يهنئ شعوب العالم بعيد الموسيقى العالمي

هنأ الموسيقار هاني شنودة، كل الشعوب والثقافات بمناسبة عيد الموسيقى العالمي، ونشر صورة له من المتحف المصري الكبير عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلا: “قال بيتهوفن: ما لا موسيقي لديه لا قلب لديه، وانا اوافق تماما، كل سنة وجميع شعوب الارض بصحة وسلام”.



وستكون الاحتفالات في مصر هذا العام غنية ومتنوعة، حيث تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية، الصديقة للبيئة، والمهرجانات الدولية المشتركة، كلها توفّر للجمهور تجارب مختلفة بين القاهرة والإسكندرية.

أبرز فعاليات عيد الموسيقى العالمي 2025 في مصر

1. حفل أوبرا الإسكندرية

• تقيم دار الأوبرا المصريّة، برئاسة د. علاء عبد السلام، حفلاً غداً السبت 21 يونيو على مسرح سيد درويش (الساعة 9 مساء) يقدم فيه “أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية” بقيادة د. منير نصر الدين، ويشاركهم “سويت ساوند باند”

2. “عيد الموسيقى والبيئة” – الإسكندرية والقاهرة

• تقام في مركز بساريا للفنون بالإسكندرية إقامة موسيقية وفنية خلال الفترة 15–18 يونيو بمشاركة فنانين من مصر، فرنسا وألمانيا، بتركيز على الموسيقى والبيئة

•في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية هناك يوم موسيقى بيئي 19 يونيو يحضره الجمهور للاستمتاع بالفن والموسيقى وسط الطبيعة.

3. حفلات “للافضة”

•الفنانة المصرية-الإيطالية للافضة (مروة نبيل) تقدم حفلتين ضمن فعاليات “عيد الموسيقى والبيئة”، تقدّم فيها مزيجاً من الغناء والعزف المباشر.

4. مهرجان رسمي مصري-فرنسي-ألماني

•الملتقى الموسيقي الفرنسي–الألماني–المصري يُقام في القاهرة والإسكندرية من 15 إلى 19 يونيو ويضم فرق مثل Too Fuse وStranded Horse وBoubacar Cissoko، وقيادة الفنان أحمد صالح.