سعد سمير: قفشة ظلم في بعض اللقطات خلال مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية

أكد سعد سمير، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أن محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي ظلم في بعض اللقطات خلال مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية، معلقا “البعض يحاول تصيد اللقطات للاعبين، ويقوم بعمل كوميكس عليها بطريقة غير جيدة”.

وقال سعد سمير، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تحدثت مع محمد مجدي قفشة قبل إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية، وطالبته بضرورة التركيز في اللقاءات، من أجل النادي الأهلي.

كشف سعد سمير، مدافع سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي السابق، عن كواليس حديث جمعه مؤخرًا مع محمود حسن “تريزيجيه” جناح الأهلي، عقب إهداره ركلة جزاء خلال مواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025.

وقال سعد سمير، في تصريحات تلفزيونية، إنه تواصل مع تريزيجيه بعد المباراة، مؤكدًا أن اللاعب كان يشعر بغضب شديد بسبب عدم استغلال الفرصة، إلى جانب عدم تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام إنتر ميامي وبالميراس.