بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.. الأمم المتحدة للسكان يقيم فعالية للنساء اللاجئات

أقام اليوم صندوق الأمم المتحدة للسكان فعالية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و ذلك بالمساحة الآمنة بالمعادي، حيث جمعت الفعالية النساء اللاجئات وأطفالهن في أنشطة تفاعلية، إبداعية، وداعمة.



حيث حضرت المشاركات مجموعة من الأنشطة وكانت من بين أبرز الأنشطة جلسة الكولاج التعبيرية ، وهي من الأنشطة المنتظمة التي تقدمها المساحات الآمنة للنساء والفتيات كجزء من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي الجماعي، والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة للتعبير، وبناء الروابط، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود.





دعم النساء حول العالم

يذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم النساء والفتيات المتأثرات بالأزمات الإنسانية حول العالم من خلال العديد من المساحات الآمنة تم إنشاؤها خصيصًا لتوفير الدعم والحماية.

